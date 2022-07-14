2022/07/14 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واعشرعت القطاعات الأمنية، اليوم الخميس، بتأمين الطريق البري للحجاج من منفذ عرعر إلى محافظة كربلاء المقدسة.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استكمالاً لخطتها المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، فقد شرعت القطعات الأمنية بالانتشار لتأمين الطريق البري الذي يسلكه حجاج بيت الله الحرام من منفذ عرعر الحدودي إلى محافظة كربلاء المقدسة".وأضاف: "قد شاركت في هذا الانتشار الأجهزة الأمنية المختصة مسنودة بالجهد الاستخباري، ومن المؤمل أن تستمر هذه القطعات الأمنية بواجباتها المكلفة بها لحين تحقيق أهدافها في تأمين جميع الطرق التي يسلكها الحجاج العائدون من أداء فريضة الحج إلى مناطق سكناهم في مختلف مناطق البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار أمني لتأمين عودة الحجاج من منفذ عرعر إلى كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار أمني لتأمين عودة الحجاج من منفذ عرعر إلى كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).