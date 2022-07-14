لم يعد للكلام المكتوب معني - محمد حسين يونس

2022/07/14 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس .من المؤسف أن تكون أديبا أو كاتبا ..و لديك رقباء وضعتهم بنفسك في عقلك ..



يجهضون مقالك ويمنعون الحديث من الإسترسال المنطقي أبدأ بالكتابة بعد أن تأثرت بشدة بقدرة الأمريكان علي تصوير الكون كما كان منذ 13 مليار سنة ..



و اقارن بين عقليتهم التي تطورت و إبتعدت عن عقليتنا ..



ليتسع الفارق بيننا ..



و يصبح في حجم الفارق بين عقليتنا و عقلية الشمبانزى .ثم أبدا في إعطاء الأمثلة لما نحن عليه من بؤس ......





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