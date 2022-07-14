شاهد بالفيديو.. زاخو.. استمرار توافد السائحين من وسط وجنوب العراق إلى المدينة

2022/07/14 | 14:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tVdz3Cof034

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