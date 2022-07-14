سياسي: مشاركة العراق بقمة الرياض يمثل تحديا للبرلمان

2022/07/14 | 14:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… أكد السياسي الشبكي سامي فاضل، الخميس، أن مشاركة العراق بقمة الرياض التي ستعقد يوم غد الجمعة تمثل تحديا لمجلس النواب الذي اقر قانون تجريم التطبيع.وقال فاضل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب صوت في وقت سابق على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، في حين أن القمة سيحضرها شخصيات صهيونية”.وأضاف أنه “يجب […]

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