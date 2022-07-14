2022/07/14 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قمة I2U2 الافتراضية، الخميس، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، والرئيس الأميركي جو بايدن، ومشاركة الهند والإمارات افتراضيا عبر كلمات مسجلة بالفيديو.

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