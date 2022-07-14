الشيخلي يكشف عن كمية الاحتياطات النقدية التي يمتلكها العراق

2022/07/14 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الخبير المالي والمصرفي، عبد الرحمن الشيخلي، اليوم الخميس، عن كمية الاحتياطات النقدية التي يمتلكها العراق.وقال الشيخلي لوكالة ايرث نيوز، إن “العراق اليوم يمتلك اكثر من ٧٠ مليار دولار كاحتياطي لعملته المحلية التي تعتبر اليوم (عملة صعبة)بحد ذاتها لانها تغطى بالكامل، وبسبب ارتفاع اسعار البترول عالمياً وزيادة كمية انتاجه بعد قرار الاوبك+ […]

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