اجتماع موسع لتأمين الصلاة الموحدة في بغداد

2022/07/14 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عقد وزير الدفاع اجتماعا موسعاً في مقر القيادة”.وذكر بيان للقيادة أن “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، عقد اليوم الخميس في مقر قيادة عمليات بغداد، اجتماعاً امنياً موسعاً بحضور قائد القوات البرية وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط هيئة الركن والقادة”.واضاف البيان ان “الوزير اطلع خلال الاجتماع على خطة تأمين الصلاة الموحدة التي ستقام يوم الجمعة ١٥ تموز ٢٠٢٢، حيث أبدى عدداً من التوجيهات الخاصة بضرورة تأمين الحماية للمصلين”.وأشاد الوزير بحسب البيان بـ”الخطة الموضوعة وأكد على التزام الجميع بها”.

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