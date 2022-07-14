2022/07/14 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكدت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عبر بيان مشترك مع إسرائيل حمل اسم “إعلان القدس”، دعم واشنطن المستمر لتل أبيب، فيما تعهدت بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.وشدد البيان “الذي صدر عقب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيان الامريكي الاسرائيلي المشترك..”اعلان القدس” المركز الخبري الوطني.

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