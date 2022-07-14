بعلم العراق السابق والحالي.. سناب شات يحتفل بذكرى ثورة 14 تموز (فيديو)

2022/07/14 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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احتفل تطبيق سناب شات الشهير للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بذكرى ثورة 14 تموز والتي اندلعت ضد النظام الملكي في العراق عام 1958.

وارسل التطبيق رسائل لمشتركيه، يظهر فيه نسر (جمهورية العراق) وهو ينطلق من بين نخلتين كرمز للعراق، ويوجد على صدر النسر علم العراق خلال النظام السابق ما قبل 2003 ذو الثلاث نجوم.

وينطلق النسر الى السماء حيث العلم العراقي الرسمي الحالي، ويكتب فوق العلم عبارة (المجد لثورة 14 تموز).

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