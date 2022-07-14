بعد بيروت ومصر.. كاظم الساهر يعلن غناءه في العراق

2022/07/14 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن قيصر الاغنية العربية الفنان كاظم الساهر، عن قرب اقامته لحفل او عدة حفلات في بلده العراق.

وقال الساهر في تصريح متلفز لاحدى القنوات العربية، وتابعته (بغداد اليوم)، "أتمنى ان يعيش العراق تحت خيمة السلام والمحبة وان يرجع من جديد، وترجع الحياة له والامل افضل من الأول".

وأضاف، انه "ينتابني الحزن عندما أرى شعوبنا تعاني كل هذه المعاناة الرهيبة".

وتابع "سأكون سعيدا لأني سأغني في بيروت، وسأكون سعيدا عندما اغني في مصر بعد غياب، وسأكون اسعد عندما اغني في بلدي العراق".

وعن البومه الجديد، قال الساهر، ان "الالبوم أنجزته من فترة طويلة وانا اريد ان اظهره بمظهر حسن، مشيرا الى ان "الموزع اللبناني ميشيل فاضل هو من قام بتوزيع الالبوم موسيقيا".

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