2022/07/14 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتسلّم وسام الشرف من الرئيس الفرنسي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتسلّم وسام الشرف من الرئيس الفرنسي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتسلّم وسام الشرف من الرئيس الفرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).