“مشبوهة وعدائية “..مركز دراسات: القمة السعودية هدفها دمج إسرائيل مع دول المنطقة

2022/07/14 | 14:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر مدير مركز الإتحاد للدراسات الاستراتيجية محمود الهاشمي، الخميس، قمة السعودية التي سيحضرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الولايات الاميركية جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي لغرض دمج الكيان الصيهوني مع دول المنطقة، فيما انتقد عدم جمع اعضاء مجلس النواب تواقيع لمنع الكاظمي حضور قمة مشبوهة.وقال الهاشمي في حديث لوكالة / المعلومة […]

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