2022/07/14 | 14:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، 07/14/2022، إعلان القدس للشراكة...

ظهرت المقالة بايدن ولابيد يوقعان إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن ولابيد يوقعان إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن ولابيد يوقعان إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).