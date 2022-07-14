2022/07/14 | 14:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم فريق إسطنبول باشاك شهير التركي، نجمه الألماني مسعود أوزيل، لوسائل الإعلام والجماهير، الخميس، والذي رحل عن نادي فنربخشة بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.ونشر باشك شهير بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: “حضر رئيسنا حفل توقيع اللاعب الناجح، نرحب بمسعود أوزيل في عائلتنا ونتمنى له النجاح مع قميصنا البرتقالي والأزرق الداكن”.كما […]

ظهرت المقالة رسميا..



مسعود أوزيل يوقع لناد جديد أولاً على ايرث نيوز.

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