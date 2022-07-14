مصور يلتقط مشهدًا لماضي دبي وحاضرها من الأفق في إطار واحد

2022/07/14 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يزور بعض الأشخاص برواز دبي الشهير للاستمتاع بمناظر تعكس ماضي المدينة وحاضرها، ينجح صانع المحتوى الفلبيني، أنجيلو سانتوس، في العثور على مكان آخر بإطلالة شبيهة وربما لم تسمع عنه سابقًا.

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