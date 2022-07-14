2022/07/14 | 15:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kb5OlUGGXCA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديالى... مدينة البرتقال والتمر) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ديالى... مدينة البرتقال والتمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).