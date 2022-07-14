الموارد: سد الجزرة التركي سيؤثر على حصص العراق المائية

2022/07/14 | 15:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حذرت وزارة الموارد المائية، 07/14/2022، من تأثيرات سدة الجزرة المقرر انشاؤه من قبل الجانب...

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