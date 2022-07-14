2022/07/14 | 15:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تسلّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 07/14/2022، وسام الشرف وهو أعلى وسام فخري في...

ظهرت المقالة الكاظمي يتسلّم وسام الشرف من الرئيس الفرنسي ماكرون أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتسلّم وسام الشرف من الرئيس الفرنسي ماكرون) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتسلّم وسام الشرف من الرئيس الفرنسي ماكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).