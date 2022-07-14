20 قتيلا في قصف صاروخي روسي على وسط أوكرانيا

2022/07/14 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم أطفال، نتيجة ضربات صاروخية روسية استهدفت مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، صباح الخميس.

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