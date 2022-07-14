2022/07/14 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر رئيس سريلانكا اليوم الخميس المالديف على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية ومتّوجهة إلى سنغافورة، حسبما قال مسؤول في مطار ماليه لوكالة فرانس برس، بعد يوم من فراره من كولومبو إلى الجزيرة المرجانية.

وأشار المسؤول في المطار إلى أن الرئيس غوتابايا راجغباكسا وزوجته ايوما وحارسيْهما الشخصييْن نُقلوا إلى الطائرة قبل دقائق من إقلاعها من مطار فيلانا الدولي في ماليه عاصمة المالديف.

التالي

منذ ساعة واحدة

ماكرون يمهد الطريق لوجود عسكري فرنسي متجدد في إفريقيا

منذ ساعتين

الجيش الأوكراني يشن هجوماً جديداً على القوات الروسية

منذ ساعتين

قتيلان في تحطم مروحية يونانية لإطفاء الحرائق في بحر إيجه

منذ 4 ساعات

متظاهرو سريلانكا سيغادرون مباني المؤسسات العامة

منذ 5 ساعات

بابا الفاتيكان يعين نساء لأول مرة في اللجنة الاستشارية للأساقفة

منذ 7 ساعات

واشنطن تؤكد نقل نحو 1.6 مليون أوكراني قسراً إلى روسيا

منذ 18 ساعة

بريطانيا..



6 مرشحين يجتازون المرحلة الأولى من التصويت لزعامة المحافظين

منذ 19 ساعة

التضخم الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما

منذ 20 ساعة

دولة أوروبية تعلن حالة الطوارئ

منذ 21 ساعة

صندوق النقد: المشهد الاقتصادي العالمي “ازداد قتامة”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس سريلانكا يغادر المالديف متوجها إلى سنغافورة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس سريلانكا يغادر المالديف متوجها إلى سنغافورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).