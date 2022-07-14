الماعز يقتحم اطلال اقدم مكتبة على الحدود العراقية - الايرانية (فيديو)

2022/07/14 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اظهر مقطع فيديو متداول، مشاهد اقتحام مجموعة من الماعز لمكتبة مندلي التي تعد من اقدم المكتبات على الحدود العراقية الايرانية.

وتعد مكتبة مندلي قرب الحدود العراقية – الايرانية اقدم مكتبة في الجزء الشرقي من البلاد والتي لم يتبقى منها سوى اطلال بعدما دمر جزء منها في حرب الثمانيات من القرن الماضي.

وبقيت المكتبة في وضع مأساوي وسط اهمال لمدة 19 سنة من قبل حكومة ديالى المحلية رغم ان ميزانياتها بلغت اكثر من ترليون دينار على مدار السنوات الماضية.

ولم تبادر اي جهة حكومية الى اعمارها رغم انها تمثل اثر تاريخي كان يشكل نقطة مضيئة لكل مدن الحدود شرقي العراق .

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