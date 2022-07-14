التقرير اليومي لشهر تموز.. العمليات المشتركة: ضبط عجلة تحمل اسلحة بكمين محكم

2022/07/14 | 15:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الخميس 14 تموز 2022 العمليات المشتركة: ضبط عجلة تحمل اسلحة بكمين محكم القوات...

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العمليات المشتركة: ضبط عجلة تحمل اسلحة بكمين محكم أولاً على المسلة.

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