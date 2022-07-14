سفير جمهورية بنغلادش في العراق يزور كربلاء ويحقق امنيته فيها :المسلمون يشكلون حوالي90% في بلادنا

2022/07/14 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار سفير جمهورية بنغلادش في العراق

السيد أمدي فضلول باري برفقة سفير

جمهورية بنغلادش في جمهورية مصر

العربية السيد منير ول اسلام والوفد

المرافق لهم الى العتبة الحسينية

وزيارة مرقد الامام الحسين (عليه

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