الكاظمي يتسلّم وسام الشرف من الرئيس الفرنسي (صور)

2022/07/14 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، وسام الشرف وهو

أعلى وسام فخري في فرنسا.



وجاء هذا

التكريم لدى استقبال السيد الكاظمي

للسفير الفرنسي في العراق السيد إيريك

شوفالييه الذي سلّم سي

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