مؤتمر روما:العتبة الحسينية المقدسة تشارك في مؤتمر علمي وديني في ايطاليا

2022/07/14 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت العتبة الحسينية المقدسة في

المؤتمر الثاني العلمي والديني الذي

اقيم بالتعاون بين اكاديمية دار

البلاغي لدار العلم التابعة لمؤسسة

الخوئي وجمعية سانت ايتو التي تعد من

اهم الجمعيات المسيحية في العالم

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