القطعات الأمنية تشرّع بتأمين طريق الحجاج البري من منفذ عرر الى كربلاء المقدسة

2022/07/14 | 15:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

شرّعت القطعات الأمنية، اليوم الخميس، بتأمين الطريق البري للحجاج من منفذ عرعر إلى محافظة كربلاء المقدسة.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنه “استكمالاً لخطتها المرسومة من قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، فقد شرّعت القطعات الأمنية بالإنتشار لتأمين الطريق البري الذي يسلكه حجاج بيت الله الحرام من منفذ عرعر الحدودي إلى محافظة كربلاء المقدسة”.

وذكر البيان أنه “شاركت في هذا الانتشار الأجهزة الأمنية المختصة مسنودة بالجهد الاستخباري”، وأشار الى أن “من المؤمل أن تستمر هذه القطعات الأمنية بواجباتها المكلّفة بها لحين تحقيق أهدافها في تأمين جميع الطرق التي يسلكها الحجاج العائدون من أداء فريضة الحج إلى مناطق سكناهم في مختلف مناطق البلاد”.

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