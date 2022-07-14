الصحة تسجل 2981 إصابة جديدة بكورونا

2022/07/14 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

سجلت وزارة الصحة 2981 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الخميس 14 تموز 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت حالتي وفاة اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 3102 حالة".

وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 1219".

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