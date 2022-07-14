2022/07/14 | 16:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن من إسرائيل: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/14 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن من إسرائيل: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن من إسرائيل: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).