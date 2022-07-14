تويتر يعود للعمل بعد خلل مؤقت

2022/07/14 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض موقع تويتر لخلل كبير، الخميس، حيث عانى مستخدمون من عدم القدرة على تصفح التغريدات في الموقع والتطبيق في نفس الوقت.

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