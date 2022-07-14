بولتون يقرّ:ساعدتُ في التخطيط لانقلابات في الخارج

2022/07/14 | 16:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أقرّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال...

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