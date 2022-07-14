الصحة تسجل 2981 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2022/07/14 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 2981 اصابة بـ وباء كورونا و 3102 حالة شفاء، اضافة الى وفاة شخصين ، خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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