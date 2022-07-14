‏الصحة تسجل 2981 إصابة جديدة بكورونا‬



‏الصحة تسجل 2981 إصابة جديدة بكورونا‬
2022/07/14 | 16:14 - المصدر: موازين نيوز
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