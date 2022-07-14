2022/07/14 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ضبط (20) طن من الادوية المهربة في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط أدوية مهربة في العاصمة بغداد".وأشارت إلى أن "عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عجلات تحمل ادوية مهربة في بغداد قادمة من شمالي البلاد ،حيث تم تشكيل فريق عمل مختص في وكالة الاستخبارات وتنفيذ عملية نوعية نتج عنها ضبط عجلة محملة بالادوية المهربة في احد البساتين قرب سيطرة الغالبية وبداخلها (20) طن من الأدوية".

وبينت، أنه "تم القاء القبض على متهمين اثنين كانا يستقلان العجلة، اذ تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالة المضبوطات الى الجهات المعنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تضبط (20) طن من الادوية المهربة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تضبط (20) طن من الادوية المهربة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).