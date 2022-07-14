وسام شرف من الرئيس الفرنسي للكاظمي

2022/07/14 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اليوم، (14 تموز 2022)، إن “هذا التكريم جاء لدى استقبال الكاظمي للسفير الفرنسي في العراق إيريك شوفالييه الذي سلّم الوسام نيابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يعد هذا الوسام من أعلى مستويات التكريم الفخري التي تمنحها الجمهورية الفرنسية لشركائها وأصدقائها”.

وعبّر الكاظمي، وفق البيان، عن “شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي، ولجهود فرنسا الساندة للعراق والمسيرة الديمقراطية فيه”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في مقدمتها التعاونان الاقتصادي والأمني، والتأكيد على دعم أفق الاستثمار، ومشاركة الشركات الفرنسية في هذا القطّاع”.

وتابع البيان، أن الكاظمي “أعرب خلال اللقاء عن انفتاح العراق على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يخدم التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار في العراق والمنطقة”.

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