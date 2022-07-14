تعطُل منصة تويتر ويوقفها عن العمل

2022/07/14 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

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لوحظ توقف لمنصة تويتر الشهيرة قبل قليل ، وبعد البحث في الأسباب تبين وفق المعلنين المختصين ، أن التعطل كان بسب خلل في سيرڤرات المنصة في اوربا

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