مؤشر كورونا ما يزال مرتفعاً في العراق

2022/07/14 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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