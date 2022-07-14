2022/07/14 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، ضبط (20) طن من الادوية المهربة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط أدوية مهربة في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عجلات تحمل ادوية مهربة في بغداد قادمة من شمالي البلاد، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص في وكالة الاستخبارات وتنفيذ عملية نوعية نتج عنها ضبط عجلة محملة بالادوية المهربة في احد البساتين قرب سيطرة الغالبية وبداخلها (20) طن من الأدوية".

وتابعت أنه "تم القاء القبض على متهمين اثنين كانا يستقلان العجلة"، مبينة أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالة المضبوطات الى الجهات المعنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: ضبط 20 طناً من الأدوية المهربة في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات: ضبط 20 طناً من الأدوية المهربة في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).