المفوضية الأوروبية تقترح توقيع اتفاقية جديدة للغاز مع أذربيجان

2022/07/14 | 16:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقية مع أذربيجان لزيادة واردات الغاز الطبيعي ودعم توسيع خط أنابيب لهذا الغرض.وذكرت صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني أن مسودة مذكرة التفاهم التي …

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