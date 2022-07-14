العملات الرقمية ترتفع.. و

2022/07/14 | 16:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: ارتفعت العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على أسعار الفائدة.وارتفعت البيتكوين بنسبة 1.67% عند 19969.89 دولار، وفقا لبيانات "كوين باس".وزادت ثاني أكبر العملات المشفرة …

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