النقل تكشف عن حراك لإنشاء طرق خاصة للحافلات

2022/07/14 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة النقل، الخميس، عن حراك لإنشاء طرق خاصة للحافلات كما هو موجود في دول العالم.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مسألة تأهيل الطرق في بغداد والمحافظات، تندرج ضمن مهام وزارة الإسكان والإعمار ولابد من وضع خطة لتطويرها".

وأوضح، أن "تأهيل الطرق أثّر في عمل وزارة النقل، كونها المسؤولة عن النقل الداخلي والجماعي".

وتابع، أن "الوزارة تعمل على تكوين لجنة من مديرية المرور العامة والإسكان والإعمار، من اجل عمل طرق خاصة للحافلات كما هو الحال في دول العالم".

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