طيران الإمارات ترد على مطلب مطار هيثرو البريطاني بالحدّ من عدد المسافرين

2022/07/14 | 16:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت شركة طيران الإمارات على مطار "هيثرو" في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، قائلة إن "مطالب" المطار لشركات الطيران بالامتثال بالحد الأقصى للمسافرين كانت "غير معقولة وغير مقبولة على الإطلاق".

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