صور.. قمر الغزال العملاق يشكل لوحات فنية في سماء العالم

2022/07/14 | 16:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنمو فيه قرون جديدة على ذكر الغزلان أو الظبيان.

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