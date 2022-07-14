2022/07/14 | 16:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت منصة تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة، عن إطلاقها قريباً ميزة جديدة تقلل إتاحة...

ظهرت المقالة تيك توك تضيف ميزة تقلل إتاحة محتوى البالغين أمام الصغار أولاً على المسلة.

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