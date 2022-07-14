مستشفى أبن الهيثم تعلن إصابات ألعاب الصجم خلال العيد: ٨٦٠ مراجع

2022/07/14 | 16:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون التابع لصحة بغداد الرصافة، عمار فؤاد عيسى،...

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