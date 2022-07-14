شاهد بالفيديو.. الاف المصلين يتوجهون من المحافظات الجنوبية ونينوى للمشاركة بصلاة الجمعة

2022/07/14 | 16:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9ByzVEDSLQM

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