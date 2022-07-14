مهرجان كان السينمائي يطالب بالإفراج الفوري عن مخرجي الأفلام محمد رسولوف ومصطفى الأحمد وجعفر بناهي. - سمير حنا خمورو

2022/07/14 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو اصدر مهرجان كان السينمائي بيانا يوم 11 تموز / يوليو يطالب بالإفراج الفوري عن المخرجين الإيرانيين محمد رسولوف ومصطفى الأحمد، اللذين تم اعتقالهم من قبل السلطات الإيرانية، يوم الجمعة 8 تموز / يوليو 2022 ، وسجنهما في مكان مجهول بسبب احتجاجهما على العنف ضد المدنيين في إيران، بتهمة العمل ضد الأمن القومي.



ووجهت لهما تهمة الارتباط بجماعات مناهضة للحكومة وارتكاب مخالفات أمنية.



وكان الاثنان ضمن مجموعة من ال ......





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