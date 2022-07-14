مذكرات ما قبل الرحيل ج 10 - عباس علي العلي

2022/07/14 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في تفكيك علاقة التاريخ بأعتباره زمن مضى لا يعود مع الواقع الذي لا يمكن أن يتحرك خارج زمانه ومكانه ضمن حركة أكبر، نجد أن التاريخ يؤشر فقط إلى أتجاه الرحلة التي يقطعها الوجود في كل زمن، بمعنى أن التاريخ يقودنا ليس للماضي بل يتجه بنا نحو المستقبل، الفكرة تماما معكوسة في ذهن الإنسان حين يجعل التاريخ هو بصمة ما قبل اللحظة، صحيح أن ما في التاريخ هو الماضي من أول حركة وجودية لأخر ثانية مرت الآن، لكنه في ......





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