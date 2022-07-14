هناك رجل .. نصف رجل ..... قصيدتان - نوال السعداوي

2022/07/14 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نوال_السعداوي نصف رجل .....



هناك رجل .....



قصيدتان -------------------------------------------------------------- 1 - هناك رجل ------------------ هناك رجل تتهافت عليه النساء يكتب عمودا يوميا فى الجريدة الكبرى يحمل لقب الكاتب الكبير أو المفكر أو خلافه تظهر صورته داخل البرواز يبتسم أو يكشر بالوجه أو البروفايل يبلغ الهاوية عندما يعلو ويعلو يقتل فينا الضحية ويكافئ الج ......





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