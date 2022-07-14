“تويتر” يتعرض لعطل مفاجئ.. والشركة “لا تعليق”

2022/07/14 | 16:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

ضرب عطل مفاجئ موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الخميس، حيث أبلغ مستخدمون بعدم تمكنهم من إرسال التغريدات، أو الإطلاع على آخر الأخبار في حساباتهم.

وعند محاولة إرسال تغريدة عبر الموقع، سواء على تطبيق الموبايل أو باستخدام الحاسوب، تظهر رسالة اعتذار باللون الأحمر تفيد بعدم إمكان استكمال الإجراء حالياً.

كما اشتكى مستخدمون من أن التطبيق يقوم بإجراء تسجيل الخروج من الحساب تلقائياً.

في الوقت الذي لم تعلق شركة تويتر بعد على هذا العطل، أو تكشف أسباب حدوثه.

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