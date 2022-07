(فيديو) جماهير ليفربول تنشر فيديو لصلاح للسخرية من صفقة تشيلسي الجديدة

2022/07/14 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

مع وصول السنغالي كاليدو كوليبالي إلى لندن تمهيدا لانتقاله إلى تشيلسي، تناقلت جماهير ليفربول فيديو تذكر من خلاله نظيرتها في لندن بالتاريخ المضيء لنجم “الريدز” محمد صلاح ضد كوليبالي.

ومنذ لعبه في روما الإيطالي مرورا بانتقاله إلى ليفربول الإنجليزي، واجه صلاح كوليبالي أكثر من مرة وتفوق عليه في صناعة وتسجيل الأهداف وكذلك المراوغات.

ونشر حساب باسم “مرر مثل تياغو” من مشجعي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو مجمع لمراوغات صلاح لكوليبالي، وحظي الفيديو بتفاعل كبير وتعليقات ساخرة من المدافع السنغالي وأخرى تشيد بموهبة النجم المصري.

ويبدأ الفيديو باستخلاص صلاح الكرة من كوليبالي في لقاء بين روما ونابولي في الدوري الإيطالي، من على الجانب الأيمن وتمرير عرضية لإدين دجيكو زميله في روما وقتها ليضعها في الشباك.

وظهر صلاح في المشهد الثاني وهو يراوغ كوليبالي في لعبة واحد ضد واحد، في مباراة الذهاب بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2018-2019، حيث حاول كوليبالي، أفضل مدافع في الدوري الإيطالي حينها، إيقاف صلاح، لكن سرعة هذا الأخير أجبرت المدافع السنغالي على ابتكار طريقة جديدة في الدفاع، حيث ارتمى بشكل كوميدي على طريقة أبطال المصارعة للتصدي للنجم المصري، لكن محاولته هذه باءت بالفشل، حيث توغل صلاح داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة.

وتكرر السيناريو ذاته في مباراة الإياب، حيث تلاعب صلاح مجددا بكوليبالي، قبل أن يسكن الكرة في شباك حارس نابولي، ليحجز لفريقه بطاقة العبور لثمن النهائي، ومن ثم واصل ليفربول طريقه لحجز اللقب الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.

وبعدها ظهر صلاح مرتين وهو يراوغ كوليبالي الذي سقط على الأرض في المناسبتين، ولكن لم تتحول الهجمات إلى أهداف في لقاء بين نابولي وليفربول بنسخة 2019-2020 من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

Welcome to the Premier league Koulibalypic.twitter.com/plppDmpV0y

— – (@PassLikeThiago) July 12, 2022

